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Studio-Wohnungen in Gemeinde Podgorica, Montenegro

Podgorica
12
12 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in 7, Montenegro
Studio 1 zimmer
7, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Move-in ready studio on the 7th floor (of 10) in a quality new building in the City Kej quar…
$98,494
MwSt.
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Studio 1 zimmer in 14 a, Montenegro
Studio 1 zimmer
14 a, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
A fully furnished studio apartment for sale in the attractive City Kvart neighborhood.Locate…
$106,605
MwSt.
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Studio 1 zimmer in 14 a, Montenegro
Studio 1 zimmer
14 a, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Eine voll möblierte Studiowohnung zum Verkauf in der attraktiven Stadt Kvart Nachbarschaft. …
$106,605
MwSt.
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AdriastarAdriastar
Studio in Podgorica, Montenegro
Studio
Podgorica, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
‍LAGE Die Wohnung befindet sich in Podgorica, nur 1 km vom Stadtzentrum entfernt, bietet ein…
$105,908
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Studio 1 zimmer in 7, Montenegro
Studio 1 zimmer
7, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Einziehfertiges Studio im 7. Stock (von 10) in einem hochwertigen Neubau im Stadtteil Stadt …
$98,494
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Eine brandneue, nie besetzte Luxus-Studio-Wohnung von 19 m2 ist zur Miete oder zum Verkauf, …
$86,906
MwSt.
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Melrose VillasMelrose Villas
Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
A brand-new, never-occupied luxury studio apartment of 19 m² is available for rent or sale, …
$86,906
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 7
Zu verkaufen: möbliertes Studio-Apartment mit 33 m2 im neuen großen roten Gebäude Gradnja Pr…
$84,444
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2
Zu verkaufen: möbliertes Studio-Apartment mit 30 m2 in attraktiver Lage – City Quart, neben …
$100,683
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Studio in Podgorica, Montenegro
Studio
Podgorica, Montenegro
Fläche 33 m²
Studio-Apartment in einem neuen Gebäude in Podgorica, Zabelo. Die Wohnung ist 33,89 m2 groß…
$59,934
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Studio 1 zimmer in Podgorica, Montenegro
Studio 1 zimmer
Podgorica, Montenegro
Zimmer 1
Fläche 24 m²
Studio-Apartment in einem neuen Gebäude in Podgorica, Zabelo. Die Wohnung ist 23,75 m2 groß…
$54,413
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Studio in Podgorica, Montenegro
Studio
Podgorica, Montenegro
Fläche 26 m²
Zu verkaufen: Studio-Apartment in einem neuen Gebäude in Podgorica. Das 26 m2 große Studio-…
$64,914
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Immobilienangaben in Gemeinde Podgorica, Montenegro

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