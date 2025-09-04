Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Petrovac
  4. Langfristige Vermietung
  5. Studio

Langfristige Miete von Studios in Petrovac, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Studio 1 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Studio 1 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2
Immobilien MontenegroZur Miete: möblierte Studiowohnung von 26m2 in Petrovac.Das Studio befi…
$408
pro Monat
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
