  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Petrovac centar
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Petrovac centar, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Petrovac centar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Petrovac centar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/5
Zu verkaufen ist eine helle und geräumige Erdgeschoss-Wohnung in einer ruhigen Gegend mit ei…
$135,773
