Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Petrovac centar
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Petrovac centar, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Petrovac centar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Petrovac centar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/5
Zu verkaufen ist eine helle und geräumige Erdgeschoss-Wohnung in einer ruhigen Gegend mit ei…
$135,773
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Petrovac centar, Montenegro

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen