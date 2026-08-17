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Wohnimmobilien in Petrovac, Montenegro

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wohnungen
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39
188 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/4
Eine gemütliche 2-Zimmer-Wohnung befindet sich auf der 1. Montenegrin Etage (2.) in einem 4-…
$136,622
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Wohnung 1 zimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Ein außergewöhnliches 150 m2 großes Duplexhaus zum Verkauf in Petrovac, Budva, bietet eine K…
$323,816
MwSt.
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Stockwerk 3/4
Aufenthaltstitel für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkei…
$254,482
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 4 zimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Stockwerk 3/4
Wir bieten zum Verkauf eine Wohnung mit drei separaten Schlafzimmern und Meerblick in Petrov…
$253,834
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Aufenthaltstitel für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkei…
$242,296
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Ferienwohnung 169 m2 Wohnung hat 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, Wohnzimmer, Küche Das Apartme…
$491,471
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MONTBEL D.O.O.
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 1/5
A4-1881. Apartment mit 2 Schlafzimmern in Petrovac mit MeerblickZum Verkauf zwei Schlafzimme…
$174,929
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 159 000 m²
Stockwerk 1/5
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$186,302
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Haus 3 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Gemütliche und voll legalisierte 2-stöckige Haus (Stadthaus) zum Verkauf in Petrovets Wir ma…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 2/2
Diese geräumige Wohnung in Petrovac mit einer Fläche von 83 Quadratmetern plus einer Terrass…
$196,240
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Wohnung 3 zimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
Wohnung mit zwei Schlafzimmern und Blick auf den Pool in PetrovacAngeboten für Verkauf Wohnu…
$209,319
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Wohnung 4 zimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Stockwerk 3
Fläche: 120 m² Grundriss: Wohnzimmer mit Küche und Essbereich, drei Schlafzimmer, jedes m…
Preis auf Anfrage
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Villa in Petrovac, Montenegro
Villa
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 917 m²
Etagenzahl 4
Die Villa befindet sich in Petrovac, der ersten Linie des Meeres, zum Stadtstrand 80 Meter, …
$4,27M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 2/2
Duplex von 94 m2 mit Panoramablick auf das Meer zum Verkauf Allgemeine Merkmale: Fläche: 94 …
$211,420
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 2/4
Wir präsentieren zum Verkauf eine erstaunliche Wohnung von 71 m2, direkt an der ersten Linie…
$345,941
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Petrovac, Zentrum. Ferienwohnungen im Zentrum von Petrovets, in einer günstigen Lage Die En…
$183,862
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten eine gemütliche 43 m2 Wohnung mit 1 Schlafzimmer und eine geräumige möblierte Ter…
$146,023
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 366 m²
Stockwerk 5/5
Luxus-Wohnung im Zentrum von Petrovac. Hochwertiges modernes Haus mit Aufzug, mit Naturstein…
$967,737
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Wohnung zum Verkauf in Montenegro, in Petrovac. Etwa 500 Meter zum Meer.Das neue Apartmentha…
$261,661
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MONTBEL D.O.O.
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Wohnung in Petrovac, Montenegro
Wohnung
Petrovac, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 2
Wir präsentieren Ihnen ein geräumiges Studio von 31 m2 plus eine 3 m2 Terrasse mit Meerblick…
$133,035
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Wohnung 3 zimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 1/3
Zwei Maisonettes mit Panoramablick auf Petrovac. Zum Verkauf wird ein modernes und gemütlich…
$359,997
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 3
Zu verkaufen ist eine geräumige Dreigeschosswohnung in Petrovac, mit 104 m2, mit einem atemb…
$314,739
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Stockwerk 1
3 Schlafzimmer Wohnung zum Verkauf in einem Wohnkomplex mit Pool, Petrovac Zentrum Hauptmerk…
$194,435
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Haus in Petrovac, Montenegro
Haus
Petrovac, Montenegro
Fläche 403 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen ein Haus mit einem Grundstück + ein fertiges Geschäft in Petrovac! Das Haus wur…
$592,033
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Wohnung 19 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 19 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 19
Fläche 833 m²
Verkauf von Investitionsgebäude mit Wohnungen in Petrovac: Ideale Gelegenheit für dauerhafte…
$790,313
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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Wohnung 3 zimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/6
Wohnung zum Verkauf in PetrovacGesamtfläche: 85 m2Boden: 1/6 (mit Aufzug)Layout:• 2 Schlafzi…
$210,904
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Villa in Petrovac, Montenegro
Villa
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 917 m²
Etagenzahl 3
Standort: Die Villa befindet sich in Petrovac, der ersten Linie des Meeres, zum Stadtstrand …
$3,25M
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Haus 3 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
| Meerblick | Kamin | Balkon in jedem Zimmer | Parkplatz | Voll möbliert | Bereit für die Be…
$331,344
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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Wohnung 1 zimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Petrovac, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 466 m²
Rustic Pastrovski-Style Villa mit Pool und Panoramablick – Krusevica, Petrovac Nur 2,5 km vo…
$1,14M
MwSt.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Petrovac, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Petrovac, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 169 m²
Stockwerk 7/7
Wir bieten zum Verkauf eine einzigartige Wohnung in der obersten Etage einer Wohnanlage mit …
$389,760
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