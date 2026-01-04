Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser mit Garage in Niksic, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Haus 1 Schlafzimmer in Niksic, Montenegro
Haus 1 Schlafzimmer
Niksic, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
$87,197
Immobilienangaben in Niksic, Montenegro

Günstige
Luxuriös
