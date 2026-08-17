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Häuser in Niksic, Montenegro

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3 immobilienobjekte total found
Haus 1 Schlafzimmer in Niksic, Montenegro
Haus 1 Schlafzimmer
Niksic, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
$87,197
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Haus in Niksic, Montenegro
Haus
Niksic, Montenegro
Fläche 109 m²
For sale is a legal house with a plot of 8.4 acres and a residence permit in Montenegro. The…
$87,261
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Haus 4 Schlafzimmer in Niksic, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Niksic, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Herrliches Haus im Dorf Kovachi. Ein ruhiger abgelegener Ort mit schöner Natur und einer her…
$484,317
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Immobilienangaben in Niksic, Montenegro

mit Garage
Günstige
Luxuriös
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