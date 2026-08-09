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Wohnimmobilien in Gemeinde Nikšić, Montenegro

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Niksic
6
8 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Niksic, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Niksic, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Herrliches Haus im Dorf Kovachi. Ein ruhiger abgelegener Ort mit schöner Natur und einer her…
$484,317
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Haus 1 Schlafzimmer in Gemeinde Nikšić, Montenegro
Haus 1 Schlafzimmer
Gemeinde Nikšić, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Etagenzahl 1
Ein schönes und geräumiges Grundstück steht zum Verkauf, nur 8 km von der Stadt Niksic entfe…
$99,853
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Haus 1 Schlafzimmer in Niksic, Montenegro
Haus 1 Schlafzimmer
Niksic, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
$87,197
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 9 Schlafzimmer in Put pored Bistrice III, Montenegro
Wohnung 9 Schlafzimmer
Put pored Bistrice III, Montenegro
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 507 m²
Stockwerk 4
Dieses atemberaubende Anwesen bietet eine unvergleichliche Gelegenheit, eine luxuriöse Villa…
$1,74M
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Wohnung 1 zimmer in Niksic, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Niksic, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Eine geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im bekannten Neksan-Gebäude in Nikšić. Diese …
$159,205
MwSt.
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Haus in Niksic, Montenegro
Haus
Niksic, Montenegro
Fläche 109 m²
For sale is a legal house with a plot of 8.4 acres and a residence permit in Montenegro. The…
$87,261
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Wohnung 1 zimmer in Niksic, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Niksic, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Eine geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Nikšić, bietet eine große Gele…
$207,369
MwSt.
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Haus 2 Schlafzimmer in Milocani, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Milocani, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf: ein gemütliches Haus mit eigenem Weingut in ruhiger und malerischer Lage. Lage:…
$86,681
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Nikšić

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Gemeinde Nikšić, Montenegro

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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