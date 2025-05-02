Wohnkomplex Apartment in a new building in Rafailovići

  1. Realting.com
Apartment in a new building in Rafailovići

Rafailovici, Montenegro
von
$108,440
;
9
ID: 33365
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2727
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Budva
  • Dorf
    Rafailovici

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

Apartments in einem neuen Gebäude in Rafailovići.

Apartments in einem neuen Wohnhaus mit Meerblick und bequemen Zufahrtsstraßen, in Rafailovići, nur 500 Meter vom Strand entfernt. Das Gebäude kombiniert modernes Design, fortschrittliche Bautechnologien und maximalen Komfort für Leben und Entspannung.

Schlüsselmerkmale:
• Modernes Design und hohe Bauqualität.
• Atemberaubender Meerblick.
• Tiefgarage.
• Apartments von Studios bis zu 2-Zimmer-Einheiten.

Dieses Angebot ist die perfekte Kombination aus Komfort, Gemütlichkeit und Sicherheit, geschaffen für diejenigen, die Qualität des Lebens schätzen und die Schönheit Montenegros jeden Tag genießen möchten.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 52.0
Preis pro m², USD 3,775
Wohnungspreis, USD 196,294
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 76.0
Preis pro m², USD 3,565
Wohnungspreis, USD 270,971

Standort auf der Karte

Rafailovici, Montenegro
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
