Wohnkomplex Apartment in a new building in Rafailovići

Apartments in einem neuen Gebäude in Rafailovići.

Apartments in einem neuen Wohnhaus mit Meerblick und bequemen Zufahrtsstraßen, in Rafailovići, nur 500 Meter vom Strand entfernt. Das Gebäude kombiniert modernes Design, fortschrittliche Bautechnologien und maximalen Komfort für Leben und Entspannung.

Schlüsselmerkmale:

• Modernes Design und hohe Bauqualität.

• Atemberaubender Meerblick.

• Tiefgarage.

• Apartments von Studios bis zu 2-Zimmer-Einheiten.

Dieses Angebot ist die perfekte Kombination aus Komfort, Gemütlichkeit und Sicherheit, geschaffen für diejenigen, die Qualität des Lebens schätzen und die Schönheit Montenegros jeden Tag genießen möchten.