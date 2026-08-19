Jeder Ausländer, der Immobilien auf den Philippinen kaufen möchte, muss Folgendes vorlegen:
- Reisepass;
- Ihre TIN. Dabei handelt es sich um die Steueridentifikationsnummer eines Landes, die vom Bureau of Internal Revenue (Abk.: BIR) vergeben wird.
- dokumentarischer Nachweis Ihrer Zahlungsfähigkeit, der Ihnen den Kauf von Immobilien auf den Philippinen ermöglicht. Dies kann ein Auszug über den Geldfluss auf einem Bankkonto für ein Jahr, eine Gehaltsabrechnung usw. sein;
- Kaufvertrag.
Verheiratete benötigen unter Umständen auch eine Heiratsurkunde, und diejenigen, die schon lange im Land leben, benötigen möglicherweise ein Alien Registration Certificate, kurz ACR.