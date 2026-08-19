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Wohnimmobilien in Philippinen

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Cebu-Stadt
14
Metro Manila
30
Central Visayas
18
Muntinlupa
7
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58 immobilienobjekte total found
Condo in Bacolod, Philippinen
UP UP
Condo
Bacolod, Philippinen
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
Dieses voll möblierte Studio-Kondominium in Barangay Bata, Bacolod City bietet einen praktis…
$46,088
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Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
VERÖFFENTLICHUNGEN – IPI CENTERStandort: Cebu City, PHILIPPINESDas IPI Center Done Rockwell …
$278,832
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Taguig, Philippinen
Wohnung 1 Schlafzimmer
Taguig, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Preis beginnt bei PHP 24,265.000 | ab 68 qmGardencourt Residences – Gartenzentriertes Wohnen…
$422,866
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DD CO DEDD CO DE
Condo in Mandaluyong, Philippinen
Condo
Mandaluyong, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
1-Schlafzimmer Luxus Residence am Westin Manila Sonata Place — Ortigas CenterWo Hotel Luxus …
$177,548
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Condo in Paranaque, Philippinen
Condo
Paranaque, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 57 m²
🌿 Für Expats & Investors: 2-Zimmer-Einheit im Atherton – Parañaque CityBesitzen Sie ein hoch…
$109,790
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Condo in Taguig, Philippinen
Condo
Taguig, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
AVIDA 34th Street BGC Tower 1 zum Verkauf-1 Schlafzimmereinheit 37 qm (kein Parkplatz)- Halb…
$156,843
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TekceTekce
Condo in Makati, Philippinen
Condo
Makati, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Ab PHP28,800.000Astela auf Circuit Makati – Ihr Stellar Urban HavenAstela ist die neueste ze…
$504,288
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Muntinlupa, Philippinen
Wohnung 3 Schlafzimmer
Muntinlupa, Philippinen
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 78 m²
Preis beginnt bei PHP 11,900,000 | ab 78 qmDer Larsen Turm von Rockwell Primaries: Stilllebe…
$207,381
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Muntinlupa, Philippinen
Wohnung 1 Schlafzimmer
Muntinlupa, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Preis beginnt bei PHP 6,000,000 | ab 35 qmDer Larsen Turm von Rockwell Primaries: Stillleben…
$104,562
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Condo in Mandaluyong, Philippinen
Condo
Mandaluyong, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Besitzen Sie ein Stück Flussstadt mit dieser 1-Schlafzimmer-Einheit in Acqua Private Residen…
$87,135
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Condo in Bacolod, Philippinen
Condo
Bacolod, Philippinen
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
Dieses voll möblierte Studio-Kondominium in Barangay Bata, Bacolod City bietet einen praktis…
$46,088
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Condo in Balite II, Philippinen
Condo
Balite II, Philippinen
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
50% OFF!Monteluce, Silang – Tagaytay RoadDetails:KreditartVoll möbliert3 Schlafzimmer2 WC un…
$134,082
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Condo in Paranaque, Philippinen
Condo
Paranaque, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Genießen Sie atemberaubende Aussicht auf den Sonnenuntergang in Manila Bay von dieser geräum…
$360,479
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Condo in Muntinlupa, Philippinen
Condo
Muntinlupa, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
ZU VERKAUFEN: 2BR Condo at East Bay Residences – Fordham TowerSucat, Muntinlupa | Facing Poo…
$134,157
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Condo in Mandaue, Philippinen
Condo
Mandaue, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stilvolle 2-Schlafzimmer-Residenz in Mantawi Residences, wo Raum, Stil und Raffinesse zusamm…
$444,788
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Condo in Muntinlupa, Philippinen
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Muntinlupa, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
ZU VERKAUFEN: 2BR Condo at East Bay Residences – Fordham TowerSucat, Muntinlupa | Facing Poo…
$104,334
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Condo in Mandaue, Philippinen
Condo
Mandaue, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
1-Schlafzimmer Luxus Residence Urban Elegance Meets Island LifestyleErleben Sie raffiniertes…
$226,992
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Condo in Bacolod, Philippinen
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Bacolod, Philippinen
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 m²
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Condo in Quezon City, Philippinen
Condo
Quezon City, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
One-Bedroom Unit – Nahtloses Wohnen in einem Smart SpaceBeginnend bei zirka 15,501,266Treten…
$270,079
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Quezon City, Philippinen
Wohnung 2 Schlafzimmer
Quezon City, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Preis beginnt bei PHP 11,000,000 | ab 82 qmDer Arton von Rockwell: Erhöhen Sie Ihren Lebenss…
$191,697
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Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
✨ Bauhinia Residences 2-Schlafzimmer – Eleganter Raum, dauerhafter WertErleben Sie raffinier…
$517,460
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Muntinlupa, Philippinen
Wohnung 3 Schlafzimmer
Muntinlupa, Philippinen
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 99 m²
Preis beginnt bei PHP 17,000,000 | ab 99 qmFordham Tower by Rockwell Primaries: Stillleben i…
$296,259
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Condo in Makati, Philippinen
Condo
Makati, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Voll ausgestattetes 1-Schlafzimmer in Avida West – Makati CityLeben oder investieren Sie im …
$120,246
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Condo in Pasig, Philippinen
Condo
Pasig, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Im Herzen von Mandaluyong City positioniert, ist Laya von Shang Properties eine ideale Wahl …
$191,697
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Muntinlupa, Philippinen
Wohnung 2 Schlafzimmer
Muntinlupa, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Preis beginnt bei PHP 12,000,000 | ab 73 qmFordham Tower by Rockwell Primaries: Stillleben i…
$209,124
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Quezon City, Philippinen
Wohnung 1 Schlafzimmer
Quezon City, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Preis beginnt bei PHP 6,900,000 | ab 47 qmDer Arton von Rockwell: Erhöhen Sie Ihren Lebensst…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Quezon City, Philippinen
Wohnung 1 Schlafzimmer
Quezon City, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Preis beginnt bei PHP 25,200,000 | ab 70 qmParklinks North und South Towers – Premium Riverf…
$439,160
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Condo in Cebu-Stadt, Philippinen
Condo
Cebu-Stadt, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
✨ Bauhinia Residences Studio Unit – Ein Smart Investment & Stylish Home in CebuErleben Sie r…
$179,045
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Villa in Villa Libertad, Philippinen
Villa
Villa Libertad, Philippinen
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
1-Schlafzimmer Treehouse Villa Ein abgeschiedenes Escape unter den TreetopsErhöhen Sie Ihr I…
$359,000
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Condo in Makati, Philippinen
Condo
Makati, Philippinen
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
🔑 2BR Loft-Type Unit in Milano Residences, Makati — Luxury Living in a Prime LocationTreten …
$452,032
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Eigenschaftstypen in Philippinen

wohnungen

Immobilienangaben in Philippinen

Günstige
Luxuriös

Fragen und Antworten für die Philippinen

Was gehört zu den Unterlagen, die für den Kauf einer Immobilie erforderlich sind?

Jeder Ausländer, der Immobilien auf den Philippinen kaufen möchte, muss Folgendes vorlegen:
  • Reisepass;
  • Ihre TIN. Dabei handelt es sich um die Steueridentifikationsnummer eines Landes, die vom Bureau of Internal Revenue (Abk.: BIR) vergeben wird.
  • dokumentarischer Nachweis Ihrer Zahlungsfähigkeit, der Ihnen den Kauf von Immobilien auf den Philippinen ermöglicht. Dies kann ein Auszug über den Geldfluss auf einem Bankkonto für ein Jahr, eine Gehaltsabrechnung usw. sein;
  • Kaufvertrag.
Verheiratete benötigen unter Umständen auch eine Heiratsurkunde, und diejenigen, die schon lange im Land leben, benötigen möglicherweise ein Alien Registration Certificate, kurz ACR.

Wo wollen die meisten Menschen auf den Philippinen Immobilien kaufen?

In Manila und in den Städten Cebu, Baguio, Makati, Quezon City. Zu den gefragten Regionen gehören Central Visayas und die Insel Luzon.

Wie viel kostet im Durchschnitt ein Quadratmeter einer Immobilie? Immobilienpreise auf den Philippinen.

Der landesweite Durchschnittspreis liegt zwischen 2000 und 2300 US-Dollar. Die Wohnkosten auf den Philippinen hängen vom Standort ab, wobei die teuersten Immobilien in Manila und die billigsten in Pampanga und Cavite zu finden sind.
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