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Business zum Verkauf in Kolasin, Montenegro

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Fertiges Geschäft 51 m² in Kolasin, Montenegro
Fertiges Geschäft 51 m²
Kolasin, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 4/4
Wir bieten zum Verkauf Wohnungen in einem modernen Hotel und wohnhaften Komplex von einer in…
$344,734
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