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Häuser in der Nähe des Golfclubs in Gemeinde Kolašin, Montenegro

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Kolasin
22
Drpe
3
Smailagica Polje
3
1 immobilienobjekt total found
Haus 2 zimmer in Kolasin, Montenegro
Haus 2 zimmer
Kolasin, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
🏡 Huis te koop naast skiresort — slechts 139.000€! Een geweldige kans om een nieuw huis v…
$167,590
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Kolašin

villen
chalets

Immobilienangaben in Gemeinde Kolašin, Montenegro

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
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