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Langzeitmiete von Gewerbeimmobilien in Herceg Novi, Montenegro

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Gewerbefläche 102 m² in Herceg Novi, Montenegro
Gewerbefläche 102 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 102 m²
Eine renovierte Geschäftsfläche von 102 m2 wird im Zentrum von Herceg Novi gemietet, nur wen…
$1,773
pro Monat
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Hotel 67 m² in Lustica, Montenegro
Hotel 67 m²
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Dieses 67,41 m2 große Luxus-Apartment in der renommierten Viertel Horizon von Luštica Bay bi…
$802,940
pro Monat
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