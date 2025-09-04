Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Eigenschaft in Herceg Novi, Montenegro

4-Schlafzimmer-Villa in Baosici, Montenegro
4-Schlafzimmer-Villa
Baosici, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Immobilien, Montenegro Moderne Villa mit Pool zu vermieten in Baošići, Herceg Novi. Die Vill…
$4,664
pro Monat
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Haus 4 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
Eine einzigartige Gelegenheit für einen Luxusurlaub in völliger Privatsphäre und Ruhe! Inmit…
$995
pro Monat
Immobilienagentur
Mbroker
Sprachen
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 2 zimmer in Podi, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Podi, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Gemietet !!!Überprüfen Sie unsere Website für andere Angebotewww.RentalsMontenegro.comHN065D…
$489
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Long Term Rental Luxury One Bedroom Apartment Close To The Sea In Djenovići, Herceg Novi …
$754
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Long Term Rental One Bedroom Apartment In Djenovici, with pool and parking space This coz…
$659
pro Monat
Wohnung in Lustica, Montenegro
Wohnung
Lustica, Montenegro
#Najam_za_sezonu_LušticaID 32📍 Iznajmite stan u elitnom kompleksu Lustica Bay, Centrale.🔖2 s…
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
SMinvestment RealEstate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi
Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
HN068 Long term rental One and a half bedroom apartment near Town Center – Herceg Novi …
Preis auf Anfrage
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
#Rent_for_the_saison_LusticaID 32📍 Mieten Sie eine Wohnung in der Elite-Komplex Lustica Bay,…
$170
pro Monat
Immobilienagentur
SMinvestment RealEstate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 10 zimmer in Kumbor, Montenegro
Villa 10 zimmer
Kumbor, Montenegro
Zimmer 10
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
This recently renovated 4-bedroom villa, located above the PORTONOVI resort, is available fo…
$2,939
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Prijevor, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Prijevor, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 155 m²
Stockwerk 5
Сдается трехкомнатная квартира с панорамным видом на море недалекот Будвы, Приевор Der nächs…
$1,166
pro Monat
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
5-Zimmer-Villa in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
5-Zimmer-Villa
Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Entfliehen Sie ins Paradies mit unserer atemberaubenden 4-Zimmer-Villa am schönen Strand von…
$1
pro Monat
Hotel 67 m² in Lustica, Montenegro
Hotel 67 m²
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Dieses 67,41 m2 große Luxus-Apartment in der renommierten Viertel Horizon von Luštica Bay bi…
$802,940
pro Monat
Grundstück 4 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Grundstück 4 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Elegantes neues Mittelmeer Villa mit Meer & Berg Blicke – Bucht von Kotor Entdecken Sie z…
$989,129
pro Monat
Wohnung 6 zimmer in Herceg Novi, Montenegro
Wohnung 6 zimmer
Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 4/4
Modern 3 bedroom apartment for long term in Topla area, close to new international Adriatica…
$1,660
pro Monat
Wohnung in Lustica, Montenegro
Wohnung
Lustica, Montenegro
#Rent_for_the_saison_LusticaID 32📍 Mieten Sie eine Wohnung in der Elite-Komplex Lustica Bay,…
Preis auf Anfrage
Immobilienagentur
SMinvestment RealEstate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
HN067 Hotel, Office/ Commercial Space in Herceg Novi, for long term rent in Sasovici, Montenegro
HN067 Hotel, Office/ Commercial Space in Herceg Novi, for long term rent
Sasovici, Montenegro
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 374 m²
Etagenzahl 3
HN067 Long term rental Hotel With Restaurant in Herceg Novi 374 sqm / 9 rooms / 7 beed…
$5,842
pro Monat
Wohnung mit drei Schlafzimmern in Herceg Novi, Stadtteil Kumbor, zu vermieten in Kumbor, Montenegro
Wohnung mit drei Schlafzimmern in Herceg Novi, Stadtteil Kumbor, zu vermieten
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/2
ID-2155 Wohnung mit drei Schlafzimmern in Herceg Novi, Stadtteil Kumbor, zu vermieten …
$1,518
pro Monat
Immobilienagentur
Peters Group Real Estate
Sprachen
English, Русский, Српски
Wohnung 3 Schlafzimmer in Baosici, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Baosici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
Drei Schlafzimmer Duplex-Wohnung zu vermieten in Baosici, Herceg Novi, mit Blick auf das Mee…
$1,049
pro Monat
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Kumbor, Montenegro
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 3
Real Estate, Montenegro, Herceg NoviA two-bedroom duplex apartment for rent in Kumbor, locat…
$816
pro Monat
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski