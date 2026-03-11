Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Anlageimmobilien in Herceg Novi, Montenegro

Investition 51 m² in Herceg Novi, Montenegro
Investition 51 m²
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 3
Diese geräumige und helle Wohnung von 51 m2 befindet sich im dritten Stock eines modernen Ge…
$154,629
Investition 520 m² in Denovici, Montenegro
Investition 520 m²
Denovici, Montenegro
Schlafräume 8
Fläche 520 m²
Boka Kotorskaya Bay, Bezirk Genovichi. Investitionsprojekt eines zweigeschossigen Vier-Wohnu…
$523,656
