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Monatliche Miete für wohnungen mit Bergblick in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

Herceg Novi
5
Kumbor
3
Lustica
3
Baosici
6
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Baosici, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Baosici, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Komfort und Komfort mit diesem charmanten 1-Zimmer-W…
$465
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kumbor, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1
Außergewöhnliche Wohnung zur Miete in der schönen Kumbor, Herceg Novi. Diese Wohnung ist völ…
$1,279
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Josice, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Josice, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2
Zur Miete ist eine schöne möblierte Wohnung in Bijela, Herceg Novi, ideal für einen langfris…
$523
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Baosici, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Baosici, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 2
Diese gemütliche 1-Zimmer-Wohnung, eingebettet in das ruhige Dorf Baosici, Herceg Novi, ist …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Baosici, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Baosici, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Wenn Sie Ruhe, Ruhe und Meerblick lieben, ist dies die ideale Gelegenheit für Sie. Eine Wohn…
$465
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2
Diese modern eingerichtete Ein-Zimmer-Wohnung, 44 m2, befindet sich auf der zweiten Ebene ei…
$576
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Baosici, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Baosici, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Wenn Sie ein Fan der Bucht, Meer und gemütliche Atmosphäre sind, ist dies eine gute Gelegenh…
$465
pro Monat
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Immobilienangaben in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

mit Garten
mit Meerblick
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