  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Herceg Novi
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Immobilien in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

Herceg Novi
4
Lustica
4
Kumbor
3
Prijevor
3
22 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Haus 3 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
For rent – a spacious and comfortable house for long-term rental in Herceg Novi.The house co…
$1,288
pro Monat
Wohnung 2 zimmer in Podi, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Podi, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Gemietet !!!Überprüfen Sie unsere Website für andere Angebotewww.RentalsMontenegro.comHN065D…
$489
pro Monat
Villa 10 zimmer
Kumbor, Montenegro
Zimmer 10
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
This recently renovated 4-bedroom villa, located above the PORTONOVI resort, is available fo…
$2,939
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer
Prijevor, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 155 m²
Stockwerk 5
Сдается трехкомнатная квартира с панорамным видом на море недалеко от Будвы, ПриеворThe near…
$1,171
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Baosici, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Baosici, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
Three bedroom duplex apartment for rent in Baosici, Herceg Novi, with a view of the sea.The …
$1,054
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
#Rent_for_the_saison_LusticaID 32📍 Mieten Sie eine Wohnung in der Elite-Komplex Lustica Bay,…
$170
pro Monat
Wohnung in Lustica, Montenegro
Wohnung
Lustica, Montenegro
#Rent_for_the_saison_LusticaID 32📍 Mieten Sie eine Wohnung in der Elite-Komplex Lustica Bay,…
Preis auf Anfrage
Wohnung in Lustica, Montenegro
Wohnung
Lustica, Montenegro
#Najam_za_sezonu_LušticaID 32📍 Iznajmite stan u elitnom kompleksu Lustica Bay, Centrale.🔖2 s…
Preis auf Anfrage
Gewerbefläche in Baosici, Montenegro
Gewerbefläche
Baosici, Montenegro
Izdaje se prostran poslovni prostor, ukupne povrsine 1150m2, na izuzetnoj lokaciji u Baosici…
Preis auf Anfrage
Wohnung 1 Schlafzimmer in Prijevor, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Prijevor, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1
One-bedroom apartment for rent in Prijevor, near Budva, close to Jaz beach. The apartment ha…
$468
pro Monat
5-Zimmer-Villa in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
5-Zimmer-Villa
Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Entfliehen Sie ins Paradies mit unserer atemberaubenden 4-Zimmer-Villa am schönen Strand von…
$1
pro Monat
Wohnung 6 zimmer
Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 4/4
Modern 3 bedroom apartment for long term in Topla area, close to new international Adriatica…
$1,660
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer
Prijevor, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
A spacious and modern furnished two-bedroom apartment of 80 m² is available for rent on the …
$995
pro Monat
Grundstück 4 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Grundstück 4 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Elegantes neues Mittelmeer Villa mit Meer & Berg Blicke – Bucht von Kotor Entdecken Sie z…
$989,129
pro Monat
Wohnung mit drei Schlafzimmern in Herceg Novi, Stadtteil Kumbor, zu vermieten
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2/2
ID-2155 Wohnung mit drei Schlafzimmern in Herceg Novi, Stadtteil Kumbor, zu vermieten …
$1,518
pro Monat
HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
HN068 50m2 One and a half bedroom apartment near Town Center Herceg Novi
Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
HN068 Long term rental One and a half bedroom apartment near Town Center – Herceg Novi …
Preis auf Anfrage
Hotel 67 m²
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Dieses 67,41 m2 große Luxus-Apartment in der renommierten Viertel Horizon von Luštica Bay bi…
$802,940
pro Monat
Wohnung 2 zimmer
Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Long Term Rental One Bedroom Apartment In Djenovici, with pool and parking space This coz…
$659
pro Monat
Wohnung 2 zimmer
Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Long Term Rental Luxury One Bedroom Apartment Close To The Sea In Djenovići, Herceg Novi …
$754
pro Monat
Haus 4 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
A unique opportunity for a luxury getaway in complete privacy and tranquility! Nestled in th…
$995
pro Monat
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Kumbor, Montenegro
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Kumbor, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 3
Real Estate, Montenegro, Herceg NoviA two-bedroom duplex apartment for rent in Kumbor, locat…
$819
pro Monat
4-Schlafzimmer-Villa in Baosici, Montenegro
4-Schlafzimmer-Villa
Baosici, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Real Estate, MontenegroModern villa with a pool for rent in Baošići, Herceg Novi.The villa i…
$4,683
pro Monat
Eigenschaftstypen in Gemeinde Herceg Novi

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

mit Garage
mit Meerblick
mit Schwimmbad
