  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Herceg Novi
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Garage

Monatliche Miete für wohnungen mit Garage in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

Lustica
3
Prijevor
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Prijevor, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Prijevor, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1
One-bedroom apartment for rent in Prijevor, near Budva, close to Jaz beach. The apartment ha…
$468
pro Monat
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
