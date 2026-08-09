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Mehrstöckige Wohnungen in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 6 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 334 m²
Duplex Apartment Savina, Herceg NoviFläche: 334 m2 (211 m2 + 123 m2 Terrassen)Schlafzimmer: …
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Gemeinde Herceg Novi, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Neue moderne Duplex am Meer, Baoshichi, Herceg Novi – 120 m2 Komfort und InspirationID-484🏡 …
$295,363
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Immobilienangaben in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

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