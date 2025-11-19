Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Herceg Novi
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Schwimmbad

Duplexes mit Swimmingpool in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Herceg Novi, Montenegro
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Herceg Novi, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
Verkauf von Luxus Duplex-Wohnungen mit Meerblick – Herceg Novi, MontenegroExklusive Duplex-W…
$303,455
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gemeinde Herceg Novi, Montenegro

mit Garage
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen