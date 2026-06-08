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Wohnimmobilien in Denjasi Cesminovo, Montenegro

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Denjasi Cesminovo, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Denjasi Cesminovo, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 3/5
LAGEDas Apartment befindet sich in Budva, 6,5 km vom Stadtzentrum und 10 Minuten vom Meer un…
$207,869
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Immobilienangaben in Denjasi Cesminovo, Montenegro

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