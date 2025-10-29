Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Cetinje
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Cetinje, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Haus 2 Schlafzimmer in Cetinje, Montenegro
Haus 2 Schlafzimmer
Cetinje, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
A house for sale in Cetinje with a total area of 75 m² of finished living space (ground floo…
$325,194
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Cetinje, Montenegro

mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen