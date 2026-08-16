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Häuser in Cetinje, Montenegro

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2 immobilienobjekte total found
Haus 4 Schlafzimmer in Cetinje, Montenegro
Haus 4 Schlafzimmer
Cetinje, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Im Herzen von Cetinje gelegen, bietet dieses einladende 169m2 Familienhaus eine seltene Komb…
$703,002
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Haus 2 zimmer in Cetinje, Montenegro
Haus 2 zimmer
Cetinje, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 1
D4-432. Haus in Cetinje, Dobrsko SeloZu verkaufen Haus in der Nähe von Cetinje, an einem kle…
$91,466
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Red Feniks Montenegro
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