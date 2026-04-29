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Monatliche Miete für Studios mit Garden in Budva, Montenegro

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3 immobilienobjekte total found
Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 1
Wir freuen uns, Ihnen ein Angebot zur Miete einer Wohnung in der schönen Küstenstadt Budva z…
$465
pro Monat
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
Eine komfortable, voll möblierte Wohnung steht Ihnen in Budva zur Verfügung. Diese Studio-Wo…
$465
pro Monat
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Studio in Budva, Montenegro
Studio
Budva, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1
Wir bieten Ihnen eine brandneue und möblierte Wohnung in Budva zu mieten. Diese Unterkunft i…
$581
pro Monat
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Immobilienangaben in Budva, Montenegro

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