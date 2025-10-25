Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Langfristige Vermietung
  5. Büro

Langfristige Miete von Büros in Budva, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Büro 32 m² in Budva, Montenegro
Büro 32 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 32 m²
Office space for rent in the "The Old Bakery" complex in Budva.This spacious unit is located…
$581
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Gehen