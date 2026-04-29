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Langzeitmiete von Anlageobjekte in Budva, Montenegro

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Investition 190 m² in Budva, Montenegro
Investition 190 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 190 m²
Stockwerk 10
Eine Dachterrasse von 190 m2 mit Panoramablick in der Siedlung Vidikovac, Budva, wird zur Mi…
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