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Langzeitmiete von Hotels in Budva, Montenegro

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3 immobilienobjekte total found
Hotel 1 600 m² in Budva, Montenegro
Hotel 1 600 m²
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 18
Fläche 1 600 m²
Wenn Sie ein luxuriöses langfristiges Mietobjekt in der Nähe von Budva und Sveti Stefan such…
$22,016
pro Monat
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Hotel 440 m² in Budva, Montenegro
Hotel 440 m²
Budva, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 440 m²
Ein komplett renoviertes Boutique-Hotel auf drei Ebenen steht Ihnen in Budva zur Verfügung, …
$1
pro Monat
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Hotel 1 600 m² in Budva, Montenegro
Hotel 1 600 m²
Budva, Montenegro
Zimmer 18
Schlafräume 18
Fläche 1 600 m²
If you’re looking for a luxurious long-term rental property near Budva and Sveti Stefan, the…
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