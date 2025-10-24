Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Langfristige Vermietung
  5. Kondominium

Langfristige Miete von Condos in Budva, Montenegro

Kondominium Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Two-bedroom apartment for long-term rent in Dukley Gardens, first line by the sea in Budva, Montenegro
Two-bedroom apartment for long-term rent in Dukley Gardens, first line by the sea
Budva, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
The apartment is fully furnished and equipped with modern appliances. Apartment layout: …
$4,624
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen