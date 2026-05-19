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Monatliche Miete für Villen mit Garden in Gemeinde Budva, Montenegro

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Budva
7
Sveti Stefan
5
2 immobilienobjekte total found
Villa in Lapcici, Montenegro
Villa
Lapcici, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1
Nur eine 10-minütige Fahrt vom Zentrum von Budva entfernt bietet die Villa in Lapcici die pe…
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Villa in Becici, Montenegro
Villa
Becici, Montenegro
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 350 m²
Stockwerk 3
Wir freuen uns, ein exklusives Angebot für die Vermietung einer Villa in der atemberaubenden…
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Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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