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Langzeitmiete von Büros in Gemeinde Budva, Montenegro

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3 immobilienobjekte total found
Büro 32 m² in Budva, Montenegro
Büro 32 m²
Budva, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 32 m²
Bürofläche zur Miete in der "The Old Bakery"-Komplex in Budva. Diese geräumige Einheit befin…
$586
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Büro 654 m² in Becici, Montenegro
Büro 654 m²
Becici, Montenegro
Fläche 654 m²
Eigenschaften von Immobilien: Die Geschäftsräume befinden sich am Eingang zum Premium-Klasse…
$11,411
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Büro 78 m² in Boreti, Montenegro
Büro 78 m²
Boreti, Montenegro
Fläche 78 m²
Eigenschaften von Immobilien: Die Geschäftsräume befinden sich im ersten Stock eines Wohngeb…
$2,329
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