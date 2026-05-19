Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Budva
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Garage

Duplexes mit Garage in Gemeinde Budva, Montenegro

;
Budva
8
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
Stockwerk 2
Zum Verkauf: eine riesige und einzigartige zweistöckige Maisonette in der ruhigen und attrak…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AMFORA REAL ESTATE
Sprachen
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen