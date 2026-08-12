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Ferienhäuser in Gemeinde Budva, Montenegro

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2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 9 zimmer in Budva, Montenegro
Ferienhaus 9 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 620 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf stehen drei separate Gebäude in der Budva Riviera in der Nähe von Sveti Stefan.H…
$605,021
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Ferienhaus 6 zimmer in Budva, Montenegro
Ferienhaus 6 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
I offer to buy a house in the village of Blizikuse   ✅️ The total area of ​​the house 300…
$381,035
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Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

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