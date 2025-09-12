Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bijela
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium

Eigentumswohnungen in Bijela, Montenegro

Kondominium Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Condo in Bijela, Montenegro
Condo
Bijela, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/4
Wohn- und Gewerbegebäude mit zwanzig Wohnungen, zwei Geschäften, vierundzwanzig Garagenplätz…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Condo in Bijela, Montenegro
Condo
Bijela, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Etagenzahl 3
Ein Wohnkomplex am Meer. Jedes Haus ist ein 3-stöckiges Herrenhaus und nach dem Projekt best…
$185,983
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen