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Business zum Verkauf in Bijela, Montenegro

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2 immobilienobjekte total found
Fertiges Geschäft 790 m² in Bijela, Montenegro
Fertiges Geschäft 790 m²
Bijela, Montenegro
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 19
Fläche 790 m²
Etagenzahl 4
Hotel zum Verkauf nur 50 Meter vom Meer in Biel, Herceg Novi. Die Gegend des Hotels ist 790 …
$2,84M
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Fertiges Geschäft 350 m² in Bijela, Montenegro
Fertiges Geschäft 350 m²
Bijela, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Das Hotel befindet sich in der Bucht von Kotor in Bijela, nur 3 Minuten vom Meer entfernt. D…
$672,137
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