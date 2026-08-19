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Hotels in Bijela, Montenegro

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1 immobilienobjekt total found
Hotel 784 m² in Bijela, Montenegro
Hotel 784 m²
Bijela, Montenegro
Zimmer 24
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 784 m²
Fläche: 784 m2Gesamtzahl der Unterkunftseinheiten: 12Anzahl der Zimmer: 10Anzahl der Wohnung…
$3,46M
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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