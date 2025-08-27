Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Bar
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Terrasse

Cottages mit Terrasse in Gemeinde Bar, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 zimmer in Stari Bar, Montenegro
Ferienhaus 4 zimmer
Stari Bar, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
🏡 Modernes Haus zum Verkauf in Bartula, Bar, Montenegro #d-87📏 Eigenschaften:Fläche: 160 m2B…
$315,160
Immobilienangaben in Gemeinde Bar, Montenegro

