Cottages in Gemeinde Bar, Montenegro

2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 zimmer in Stari Bar, Montenegro
Ferienhaus 4 zimmer
Stari Bar, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
🏡 Modernes Haus zum Verkauf in Bartula, Bar, Montenegro #d-87📏 Eigenschaften:Fläche: 160 m2B…
$315,160
Ferienhaus 4 zimmer in Kunje, Montenegro
Ferienhaus 4 zimmer
Kunje, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Haus zum Verkauf im Dorf Uteha, Bar Riviera. Das 155 m² große Haus befindet sich auf eine…
$182,540
Immobilienangaben in Gemeinde Bar, Montenegro

