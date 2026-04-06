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Chalets in Gemeinde Andrijevica, Montenegro

7 immobilienobjekte total found
Chalet 6 Schlafzimmer in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Chalet 6 Schlafzimmer
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 647 m²
Kolasin Valleys bietet luxuriöse Chalets in Montenegro, die jeweils mit einem privaten Grund…
$6,66M
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Chalet 3 Schlafzimmer in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Chalet 3 Schlafzimmer
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 535 m²
Kolasin Valleys, in den malerischen nördlichen Bergen von Montenegro positioniert, steht als…
$5,63M
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Chalet 4 Schlafzimmer in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Chalet 4 Schlafzimmer
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 589 m²
Kolasin Valleys bietet luxuriöse Chalets in Montenegro, die jeweils mit einem privaten Grund…
$4,48M
MwSt.
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Chalet 4 Schlafzimmer in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Chalet 4 Schlafzimmer
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 533 m²
Kolasin Valleys bietet luxuriöse Chalets in Montenegro, die jeweils mit einem privaten Grund…
$4,94M
MwSt.
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Chalet 5 Schlafzimmer in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Chalet 5 Schlafzimmer
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 402 m²
Kolasin Valleys, in den malerischen nördlichen Bergen von Montenegro positioniert, steht als…
$3,33M
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Chalet 4 Schlafzimmer in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Chalet 4 Schlafzimmer
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 533 m²
Kolasin Valleys bietet luxuriöse Chalets in Montenegro, die jeweils mit einem privaten Grund…
$3,45M
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Melrose VillasMelrose Villas
Chalet 6 Schlafzimmer in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Chalet 6 Schlafzimmer
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 647 m²
Kolasin Valleys bietet eine einzigartige Gelegenheit mit nur 7 exklusiven Chalets, die einen…
$6,78M
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Immobilienangaben in Gemeinde Andrijevica, Montenegro

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