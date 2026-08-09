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Wohnimmobilien in Gemeinde Andrijevica, Montenegro

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19 immobilienobjekte total found
Condo in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
UP UP
Condo
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Außergewöhnliche Hotels in Kolasin Valleys - Investieren Sie in Luxus und Entspannung in Mon…
$210,575
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Kolasin Valleys
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Condo in , Montenegro
UP UP
Condo
, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Außergewöhnliche Hotels in Kolasin Valleys - Investieren Sie in Luxus und Entspannung in Mon…
$173,753
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Kolasin Valleys
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Condo in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Condo
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Außergewöhnliche Hotels in Kolasin Valleys - Investieren Sie in Luxus und Entspannung in Mon…
$516,657
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Kolasin Valleys
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TekceTekce
Chalet 5 Schlafzimmer in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Chalet 5 Schlafzimmer
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 402 m²
Kolasin Valleys, in den malerischen nördlichen Bergen von Montenegro positioniert, steht als…
$3,92M
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Kolasin Valleys
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Chalet 4 Schlafzimmer in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Chalet 4 Schlafzimmer
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 533 m²
Kolasin Valleys bietet luxuriöse Chalets in Montenegro, die jeweils mit einem privaten Grund…
$4,94M
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Kolasin Valleys
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Condo in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Condo
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Projekt in Kolasin: Neuer Standard der Bergerholung Das Projekt in Kolasina ist das größte B…
$172,970
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Condo in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Condo
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Außergewöhnliche Hotels in Kolasin Valleys - Investieren Sie in Luxus und Entspannung in Mon…
$502,298
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Kolasin Valleys
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Condo in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Condo
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
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$287,671
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Kolasin Valleys
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Chalet 10 zimmer in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Chalet 10 zimmer
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Zimmer 10
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 148 m²
Etagenzahl 4
Kolasin Valleys, in den malerischen nördlichen Bergen von Montenegro positioniert, steht als…
$11,71M
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Kolasin Valleys
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Chalet 4 Schlafzimmer in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Chalet 4 Schlafzimmer
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 589 m²
Kolasin Valleys bietet luxuriöse Chalets in Montenegro, die jeweils mit einem privaten Grund…
$4,48M
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Kolasin Valleys
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Condo in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Condo
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
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$317,589
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Kolasin Valleys
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Chalet 4 Schlafzimmer in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Chalet 4 Schlafzimmer
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 533 m²
Kolasin Valleys bietet luxuriöse Chalets in Montenegro, die jeweils mit einem privaten Grund…
$3,45M
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Kolasin Valleys
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Chalet 6 Schlafzimmer in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Chalet 6 Schlafzimmer
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 647 m²
Kolasin Valleys bietet eine einzigartige Gelegenheit mit nur 7 exklusiven Chalets, die einen…
$6,78M
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Kolasin Valleys
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Condo in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Condo
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
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$278,466
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Kolasin Valleys
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Condo in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Condo
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
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$584,341
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Kolasin Valleys
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Chalet 3 Schlafzimmer in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Chalet 3 Schlafzimmer
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 535 m²
Kolasin Valleys, in den malerischen nördlichen Bergen von Montenegro positioniert, steht als…
$5,63M
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Kolasin Valleys
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Condo in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Condo
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
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$511,928
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Condo in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
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Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
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$230,137
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Chalet 6 Schlafzimmer in Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Chalet 6 Schlafzimmer
Gemeinde Andrijevica, Montenegro
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 647 m²
Kolasin Valleys bietet luxuriöse Chalets in Montenegro, die jeweils mit einem privaten Grund…
$6,66M
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