Villa mit Garten kaufen in Northern Region, Malta

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1 immobilienobjekt total found
Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 371 m²
Etagenzahl 3
Town House in Sliema
$10,69M
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Immobilienangaben in Northern Region, Malta

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