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Wohnung mit Garten kaufen in Northern Region, Malta

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 8 zimmer in Mellieha, Malta
Wohnung 8 zimmer
Mellieha, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 3/1
Mellieha – 159SQM Möblierte Wohnung im dritten Stock mit GarageGeräumig und bereit zu gehen,…
$736,881
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Eigenschaftstypen in Northern Region

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Northern Region, Malta

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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