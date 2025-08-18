Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Northern Region, Malta

Saint Pauls Bay
189
Mosta
135
Swieqi
117
Naxxar
78
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 6 zimmer in Bugibba, Malta
Wohnung 6 zimmer
Bugibba, Malta
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 3/1
Dieses fertige, voll möblierte Apartment mit drei Schlafzimmern in St. Paul’s Bay bietet ein…
$401,772
Eigenschaftstypen in Northern Region

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Northern Region, Malta

mit Garage
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
