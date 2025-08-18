Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Northern Region, Malta

Saint Pauls Bay
189
Mosta
135
Swieqi
117
Naxxar
78
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 6 zimmer in Saint Pauls Bay, Malta
Wohnung 6 zimmer
Saint Pauls Bay, Malta
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 5/7
ST. PAUL’S BAY – This inviting corner apartment, nestled within a cozy eight-unit complex, s…
$276,905
Wohnung 9 zimmer in Qawra, Malta
Wohnung 9 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 4/7
This spacious and beautifully presented seafront apartment is situated on the fourth floor i…
$710,565
