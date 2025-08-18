Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garage

Wohnungen mit Garage in Northern Region, Malta

Saint Pauls Bay
189
Mosta
135
Swieqi
117
Naxxar
78
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Naxxar, Malta
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 2/2
Naxxar - Urban Conservation Area (UCA) - Thoughtfully designed duplex penthouse with a priva…
$731,892
Eine Anfrage stellen
