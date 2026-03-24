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Langfristige Miete von wohnungen in Bezirk Vilnius, Litauen

Vilnius
73
76 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 4
Fläche 98 m²
Stockwerk 1/1
VILNIAUS SIENAMIESČIO ŠIRDYJE NUOMOJAMI ERDVŪS 4 KAMBARIŲ IŠSKIRTINIAI APARTAMENTAI. APARTAM…
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 4/5
$404
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 3/5
Die 2 KÜHLEN wurden in einem DIFFE-PROJEKT, den MOST-Münzen aus dem CITY-CENTRE entsandt! Ei…
$808
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 3/4
NEUE KONSOLIDATEN 2-Zimmer BUTAS 3, NEU VILNIO INFORMATIONEN ERGEBNISSE: • Ab Anfang April …
$573
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/5
EXPOSURES 1 CAMCAL BUT IN VISORS, VISORS G.! _ _____________________________________________…
$612
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/9
$914
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/9
$868
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 3/5
2 Zimmer Wohnung zur Miete in neu renovierten Haus. Dies ist ein exklusiver Ort, um im Zentr…
$804
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 63 m²
Stockwerk 3/4
Für EXPLANATORY SPACE und COUPLING in VILNIUS SENAMIOR, PREVIOUS PLANT, SLAUGHTER. .........…
$1,039
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/9
$868
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 4/5
$577
pro Monat
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/6
$566
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 1/5
LAGE G. 35A, WILNIUS NEU INSTALLATION DER ZWEISE MIT THERASA. Paupys ist die historische Alt…
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 5/9
1 (Eine) SCHAUBILD auf den ROAD PLANT, LEARNING GIVEN in den GREENS! Für einen zusätzlichen …
$554
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/3
$980
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 21 m²
Stockwerk 3/5
$520
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 7/21
Irgendwann in der Luft! Es ist eine STRATEGISCHE SIGNIFIZIERUNG, VERTEILUNG DER EXKLUSIVE UM…
$635
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/5
LAGE G. 35A, WILNIUS NEU INSTALLATION DER ZWEISE MIT THERASA. Paupys ist die historische Alt…
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 4/4
$522
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Wohnung 2 zimmer in Salos, Litauen
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Salos, Litauen
Zimmer 2
Fläche 59 m²
Stockwerk 1/2
$580
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 3/5
Neu eingerichtete 2 CABLES BUT mit unterirdischem PARKING SENAMIESTIS, Šv.GALG ́s str. ZUSA…
$1,151
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 68 m²
Stockwerk 2/3
$1,275
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 20 m²
Stockwerk 4/4
$522
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/3
$927
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/3
$869
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 30 m²
Stockwerk 3/5
$667
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/5
REMOVED ordentlich und hell BUTAS mit einem strategisch bequemen Ort - VIRGULISKąSE (Superli…
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Wohnung 4 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 4
Fläche 108 m²
Stockwerk 1/4
RENTAL stilvolle und komfortable Wohnung mit AUTONOMOUS SILDIMU ANAKALNIje (Smilio g. 17, in…
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 3/9
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Zimmer 3
Fläche 74 m²
Stockwerk 3/6
$967
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