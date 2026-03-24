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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Bezirk Vilnius, Litauen

Vilnius
85
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103 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 82 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 82 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 82 m²
Stockwerk 1
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Gewerbefläche 27 m² in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
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Stockwerk 1
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Gewerbefläche 53 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 53 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 53 m²
Stockwerk 1
$464
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Gewerbefläche 236 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 236 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 236 m²
Stockwerk 3
$1,255
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Gewerbefläche 122 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 122 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 122 m²
Stockwerk 1
$2,319
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Gewerbefläche 37 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 37 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 37 m²
Stockwerk 1
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Gewerbefläche 45 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 45 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 45 m²
Stockwerk 5
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Gewerbefläche 2 000 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 2 000 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 2 000 m²
Stockwerk 2
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Gewerbefläche 50 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 50 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
$522
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Gewerbefläche 37 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 37 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 37 m²
Stockwerk 1
$696
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Gewerbefläche 139 m² in Didzioji Riese, Litauen
Gewerbefläche 139 m²
Didzioji Riese, Litauen
Fläche 139 m²
Stockwerk 1
$1,855
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Gewerbefläche 360 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 360 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 360 m²
Stockwerk 2
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Gewerbefläche 422 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 422 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 422 m²
Stockwerk 1
$6,463
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Büro in Vilnius, Litauen
Büro
Vilnius, Litauen
Etagenzahl 17
Vermietung von Büroräumen in neuen Bürogebäuden der Klasse A+ und A++Mindestmietdauer: 5 Jah…
$1,075
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Gewerbefläche 200 m² in Juodsiliai, Litauen
Gewerbefläche 200 m²
Juodsiliai, Litauen
Fläche 200 m²
Stockwerk 1
$1,971
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Gewerbefläche 58 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 58 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 58 m²
Stockwerk 1
SPEZIALISIERTE SUPERVISORS - INDIVIDUELLE VERTEILUNG, MEDISCHE UND ROAD _ __________________…
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Gewerbefläche 237 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 237 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 237 m²
Stockwerk 3
$3,028
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Gewerbefläche 1 600 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 1 600 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 1 600 m²
Stockwerk 1
$20,404
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Gewerbefläche 1 000 m² in Algirdai, Litauen
Gewerbefläche 1 000 m²
Algirdai, Litauen
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 1
$1,159
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Gewerbefläche 1 454 m² in Masionys, Litauen
Gewerbefläche 1 454 m²
Masionys, Litauen
Fläche 1 454 m²
Stockwerk 1
$11,121
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Gewerbefläche 140 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 140 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 140 m²
Stockwerk 1
$2,493
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Gewerbefläche 493 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 493 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 493 m²
$2,261
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Gewerbefläche 420 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 420 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 420 m²
Stockwerk 1
$3,414
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Gewerbefläche 100 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 100 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
$1,565
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Gewerbefläche 149 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 149 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 149 m²
Stockwerk 2
$1,727
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Gewerbefläche 435 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 435 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 435 m²
Stockwerk 1
$3,782
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Gewerbefläche 91 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 91 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 91 m²
Stockwerk 1
$2,623
pro Monat
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Gewerbefläche 135 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 135 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 135 m²
Stockwerk 3
$1,565
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Gewerbefläche 71 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 71 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 71 m²
Stockwerk 3
$911
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Gewerbefläche 74 m² in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Fläche 74 m²
Stockwerk 2
$1,032
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