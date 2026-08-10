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Wohnimmobilien in Vilnius, Litauen

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Wohnung 4 zimmer in Vilnius, Litauen
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Wohnung 4 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige 120 m2 Duplex Apartment zum Verkauf.Eine geräumige 120 m2 große Wohnung auf zwei E…
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 74 m²
Stockwerk 1/3
Vorsichtsgebiet Valacama - der Morgen, wenn Sie zusammen mit Vogelsaugen und Abende aufwache…
$389,212
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/5
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TekceTekce
Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 152 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF VON MODERNUS ONE-HAUTE HOUSEHOLD IN KVARTALE VILNIUM, FABRIKO G. Für diejenigen, die…
$457,972
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
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$348,551
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/3
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Wohnung 5 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 5 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 5
Fläche 118 m²
Stockwerk 4/4
Prestine Eine geräumige Wohnung von 117,91 m2 (3477 Eur / m2) mit autonomer Gasheizung und e…
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 144 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER NEUEN BAUGEWERBE A + VERBUNDENE HAUSHALTE MIT TEILEN APDAILA, VILNIUS MIESTE, PR…
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/5
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/5
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 9/12
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/3
Zweigeschossige Wohnung mit einem privaten Garten. Komfortabler Platz in der Mikrodistrict P…
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/5
Sehr gutes Layout, ordentlich, warme 3-Wohnung mit Keller, New Vilnius, Parko str. PRINZIP …
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 27 m²
Stockwerk 1/4
SALE LOFTS IN NEUE PROJEKT MOODs, HEARING PRINCIPLES: A + Energieklasse; mit einem Hubraum …
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 4/5
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 139 m²
Etagenzahl 2
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 9/9
ÖFFENTLICHE ENTWICKLUNG, während der Sie die Wohnung besuchen können, sehen Sie es, bewerten…
$123,974
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Haus in Vilnius, Litauen
Haus
Vilnius, Litauen
Fläche 97 m²
Etagenzahl 2
NEUE KOLLOATE HOUSEHOLD! Zum Verkauf modernes Wohnhaus A + + Klasse in einer ruhigen Gegend …
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 5/9
SICHERHEIT MIT AUTOMOBILITÄTEN SALE UND ERDUS BALKON .......................................…
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 34 m²
Stockwerk 3/4
LOMA RESIDENCE PROJEKT hat sich auf die COMPLETE - VILNIUS HEAD! Wohnen im Zentrum der Haupt…
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
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Schlafräume 1
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Fläche 44 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen ist eine gemütliche und gut ausgestattete geräumige 2-Zimmer-Wohnung mit einem …
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Vilnius, Litauen
Fläche 144 m²
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
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Stockwerk 4/4
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Stockwerk 1/9
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Wohnung 4 zimmer in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Zimmer 4
Fläche 146 m²
Stockwerk 9/9
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Vilnius, Litauen
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
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Vilnius, Litauen
Fläche 117 m²
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Vilnius, Litauen
Fläche 76 m²
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Vilnius, Litauen
Fläche 108 m²
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Ein neu errichtetes Dorf A 108 qm Doppelhaus wird in der Burg von den Hauptstraßen entfernt …
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/4
VERKAUF VON RÜCK UND LICHT IM "WEINEN" PROJEKT IN CILAITUS Wir laden Sie ein am Tag der off…
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