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Wohnimmobilien in Klaipeda, Litauen

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51 immobilienobjekt total found
Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 181 m²
Etagenzahl 2
5 Zimmer Haus zum Verkauf in Tauralaukis, Klaipeda Stadt. = Die Fläche des Hauses - 181,35 q…
$378,196
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Wohnung 3 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 3
Fläche 87 m²
Stockwerk 6/10
"City10" ist nicht nur eine neue Wohnung im Zentrum von Klaipeda. Es ist ein Projekt für die…
$306,056
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Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 243 m²
Etagenzahl 2
MODERNUS HAUSHALT - NORTHERN ARCHITEKTUR UND PREMIUMQUALITÄT Eines der attraktivsten Bezirke…
$802,035
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 3
Fläche 77 m²
Stockwerk 3/10
"City10" ist nicht nur eine neue Wohnung im Zentrum von Klaipeda. Es ist ein Projekt für die…
$260,843
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Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Haus kaufen in Dercakles ---------------- Ein zweistöckiges, 105 m2 großes Wohnhaus ist in d…
$114,771
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Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 141 m²
Etagenzahl 2
ERGEBNIS Verkauft 5 CAMBAREE NAM (140,69 CRADs. M.) MITTEILUNG DER ARBEITNEHMER Durch die …
$210,618
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Wohnung 3 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 3
Fläche 87 m²
Stockwerk 5/10
"City10" ist nicht nur eine neue Wohnung im Zentrum von Klaipeda. Es ist ein Projekt für die…
$301,419
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Wohnung 3 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 3
Fläche 119 m²
Stockwerk 1/1
Exklusive Apartments für diejenigen, die Komfort und Old Town Authentizität schätzen. Hier w…
$721,768
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Wohnung 3 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 3
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/3
Wir werden in dem HEAD des SENAMIUS sein, mit dem Schwinden bis zum Ende des Zeitalters! THE…
$294,160
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Wohnung 3 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 3
Fläche 81 m²
Stockwerk 3/10
"City10" ist nicht nur eine neue Wohnung im Zentrum von Klaipeda. Es ist ein Projekt für die…
$262,003
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Wohnung 3 zimmer in Klaipeda, Litauen
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Klaipeda, Litauen
Zimmer 3
Fläche 87 m²
Stockwerk 3/10
"City10" ist nicht nur eine neue Wohnung im Zentrum von Klaipeda. Es ist ein Projekt für die…
$289,826
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Wohnung 2 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/3
An der einzigartigen Stelle von Klaipeda, in der Altstadt von Klaipeda - Tomo g. 16, in Klai…
$182,011
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Wohnung 3 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 2/10
"City10" ist nicht nur eine neue Wohnung im Zentrum von Klaipeda. Es ist ein Projekt für die…
$194,763
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Wohnung 3 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Stockwerk 7/10
"City10" ist nicht nur eine neue Wohnung im Zentrum von Klaipeda. Es ist ein Projekt für die…
$310,693
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Wohnung 3 zimmer in Klaipeda, Litauen
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Klaipeda, Litauen
Zimmer 3
Fläche 78 m²
Stockwerk 5/5
Smiltės g. 49, Klaipeda, Litauen. Leichte und saubere Wohnung 77,53 qm im 5. Stock eines Ty…
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Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 289 m²
Etagenzahl 2
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN Das Haus ist für zwei FAMs konzipiert und angepasst. TECHNISCHE ZUGANG …
$739,204
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Wohnung 3 zimmer in Klaipeda, Litauen
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Klaipeda, Litauen
Zimmer 3
Fläche 81 m²
Stockwerk 4/10
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Wohnung 2 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 2
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/3
Die Hürden der AGENTUR sind nicht geeignet! Komplett renovierte 2 Zimmer Wohnung zum Verkau…
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Wohnung 4 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 4
Fläche 118 m²
Stockwerk 8/10
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Wohnung 3 zimmer in Klaipeda, Litauen
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Klaipeda, Litauen
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Stockwerk 6/10
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Wohnung 4 zimmer in Klaipeda, Litauen
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Klaipeda, Litauen
Zimmer 4
Fläche 78 m²
Stockwerk 2/3
Mutterschaft und Geschichte. Der Puls und der Frieden der Stadt an einem Ort. Wir bieten di…
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Wohnung 3 zimmer in Klaipeda, Litauen
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Klaipeda, Litauen
Zimmer 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/5
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf auf der Rückseite der Altstadt. 3-Zimmer-Wohnung zu v…
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Wohnung 2 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 5/5
Voll möblierte 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon in Klaipeda, im fünften Stock. Wohnungsbereich 47…
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Haus in Klaipeda, Litauen
Haus
Klaipeda, Litauen
Fläche 322 m²
Etagenzahl 3
Ein großes, geräumiges Haus zum Verkauf im kleinen Dorf Ein großes geräumiges Haus ist ein …
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Fläche 79 m²
Stockwerk 2/10
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Fläche 77 m²
Stockwerk 6/10
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Wohnung 2 zimmer in Klaipeda, Litauen
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Fläche 44 m²
Stockwerk 3/10
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Zimmer 2
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/9
EIN NEUE INSTALLATION VON 2 CAPSULES BUT ---------------- Dies ist eine tolle Wohnung für ei…
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Wohnung 3 zimmer in Klaipeda, Litauen
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Zimmer 3
Fläche 77 m²
Stockwerk 4/10
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Fläche 72 m²
Stockwerk 8/10
"City10" ist nicht nur eine neue Wohnung im Zentrum von Klaipeda. Es ist ein Projekt für die…
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