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Langfristige Miete von Häuser in Bezirk Kauen, Litauen

4 immobilienobjekte total found
Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Kaunas, Litauen
Haus
Kaunas, Litauen
Fläche 89 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Giraite, Litauen
Haus
Giraite, Litauen
Fläche 83 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Giraite, Litauen
Haus
Giraite, Litauen
Fläche 71 m²
Etagenzahl 2
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