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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Bezirk Kauen, Litauen

Kaunas
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95 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 60 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 60 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
60 qm Zimmer zu vermieten in einer günstigen Lage von Kaunas, in Aukštaičių g. 54a, in der N…
$643
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Gewerbefläche 240 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 240 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 240 m²
Stockwerk 2
ENTWICKLUNG DES VERWALTUNGSVERKEHRS INDIVIDUELLE BESCHÄFTIGUNG, DESIGNATION UND KONTAKT MIT …
$1,751
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Gewerbefläche 33 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 33 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 33 m²
Stockwerk 2
$255
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Gewerbefläche 868 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 868 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 868 m²
Stockwerk 3
$12,081
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Gewerbefläche 309 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 309 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 309 m²
Stockwerk 1
$4,274
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Gewerbefläche 142 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 142 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 142 m²
Stockwerk 1
$2,550
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Gewerbefläche 43 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 43 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
$499
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Gewerbefläche 2 203 m² in Kedahnen, Litauen
Gewerbefläche 2 203 m²
Kedahnen, Litauen
Fläche 2 203 m²
Stockwerk 1
$2,319
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Gewerbefläche 600 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 600 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 600 m²
Stockwerk 1
$2,782
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Gewerbefläche 26 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 26 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 26 m²
Stockwerk 1
$290
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Gewerbefläche 2 693 m² in Naujasodis, Litauen
Gewerbefläche 2 693 m²
Naujasodis, Litauen
Fläche 2 693 m²
Stockwerk 1
$24,976
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Gewerbefläche 145 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 145 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 145 m²
Stockwerk 4
$2,019
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Gewerbefläche 547 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 547 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 547 m²
Stockwerk 1
$6,341
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Gewerbefläche 33 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 33 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 33 m²
Stockwerk 2
Einer der mobilsten Plätze in Kaunas - Savanorių pr. 187 Zimmer zur Miete in exklusivem Desi…
$418
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Gewerbefläche 52 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 52 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 52 m²
Stockwerk 1
$1,043
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Gewerbefläche 2 216 m² in Zemaitkiemis, Litauen
Gewerbefläche 2 216 m²
Zemaitkiemis, Litauen
Fläche 2 216 m²
Stockwerk 1
$14,130
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Gewerbefläche 139 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 139 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 139 m²
Stockwerk 1
$1,391
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Gewerbefläche 303 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 303 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 303 m²
Stockwerk 2
$2,283
pro Monat
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Gewerbefläche 150 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 150 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 150 m²
Stockwerk 3
$580
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Gewerbefläche 35 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 35 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 35 m²
Stockwerk 1
$139
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Gewerbefläche 500 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 500 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 500 m²
Stockwerk 1
$2,898
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Gewerbefläche 123 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 123 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 123 m²
Stockwerk 2
$713
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Gewerbefläche 900 m² in Rumsiskes, Litauen
Gewerbefläche 900 m²
Rumsiskes, Litauen
Fläche 900 m²
Stockwerk 1
$3,130
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Gewerbefläche 105 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 105 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 105 m²
Stockwerk 1
- COVERAGE DER ZUSAMMENARBEIT IM MILK-ZENTRE, TRACK G.! - WETTBEWERBSPOLITIK MIT ALLEN CIRCU…
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Gewerbefläche 300 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 300 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 300 m²
Stockwerk 1
Gewerbeimmobilien in Stockholm zu vermieten in Kaunas Wir bieten moderne Gewerbeimmobilien …
$2,388
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Gewerbefläche 94 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 94 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 94 m²
Stockwerk 2
$545
pro Monat
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Gewerbefläche 60 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 60 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 60 m²
Stockwerk 1
$416
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Gewerbefläche 1 030 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 1 030 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 1 030 m²
Stockwerk 2
$2,388
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Gewerbefläche 370 m² in Kaunas, Litauen
Gewerbefläche 370 m²
Kaunas, Litauen
Fläche 370 m²
Stockwerk 1
RENDERED 370 KV. M. PATCHES IN PANEMUNE, TRANSACTIONEN G. Zimmer zu vermieten 370 qm in Pan…
$872
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Gewerbefläche 835 m² in Raseinen, Litauen
Gewerbefläche 835 m²
Raseinen, Litauen
Fläche 835 m²
Stockwerk 3
$232
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